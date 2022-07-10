Пять министров покинут правительство Шри-Ланки

Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/ТАСС

В столице Шри-Ланки продолжаются антиправительственные акции протеста из-за экономического кризиса

Пять министров Шри-Ланки уйдут в отставку, пишет Ada Derana. Об увольнении объявили глава Минсельхоза Махинда Амаравира, министр туризма Харин Фернандо, министр труда Мануша Нанаяккара, глава Минтранса Бандула Гунавардана, а также министр инвестиционного развития Дхаммика Перера.

Я считаю, что Шри-Ланке следует ускорить поиск и реализацию решения, которое обеспечит экономическую стабильность и удовлетворит потребности народа нашей страны, — процитировали в издании отрывок из письма Переры, адресованного президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксе.

9 июля в стране начались протестные акции в связи с серьезным экономическим кризисом. Новостной портал News First сообщил, что число пострадавших в ходе демонстраций в Коломбо достигло 103 человек. Сотрудники столичной национальной больницы заявили, что 55 человек лечатся в стационарном отделении. Информации о погибших нет.

Помимо этого, во время беспорядков в Коломбо пострадали 11 журналистов, которые освещали протестные акции в различных районах столицы.

Ранее полиция Шри-Ланки задержала троих человек, подозреваемых в поджоге частной резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе. В Сети появилось видео, снятое внутри дома политика, на котором видны сожженные комнаты с черным, обугленным полом.