Российский корабль открыл предупредительный огонь по британскому эсминцу

Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской государственной границы британским эсминцем «Дефендер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Британский эсминец нарушил российскую границу у мыса Фиолент. По информации ведомства, судно было предварительно предупреждено о применении оружия.

Эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу Российской Федерации и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км, — говорится в сообщении.

Российские корабли открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание. После этого британский эсминец покинул границы территориального моря РФ.

Ранее сообщалось, что в Чёрном море заметили два военных корабля НАТО — британский эсминец «Дефендер» и нидерландский фрегат «Эвертон». За зарубежными боевыми кораблями следят силы Черноморского флота РФ. Пока неизвестно, какую задачу выполняют иностранные суда в акватории.