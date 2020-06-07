Чернокожий блогер назвал неожиданную причину протестов в США

https://static.news.ru/photo/08283c1e-a8cc-11ea-8563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Интернете всё большую популярность приобретает видео уроженца Анголы по имени Антонио, который по-своему объяснил причину протестов в США. Сейчас мужчина живёт в Иваново.

Рассуждая о беспорядках в Соединённых Штатах, он затронул тему о расизме. В частности, ответил на вопрос, почему афроамериканцы такие бедные.

Почему белые любят работать, а вы, чёрные, такие ленивые? Брось, мы не ленивые, мы отдыхаем, — приводит слова Антонио «Царьград».

По словам мужчины, за времена рабства чернокожие столько наработались, что сейчас именно белые должны работать. К тому же, подчеркнул он, у его предков даже не было зарплаты, а у нынешних работающих она есть.

Он отметил, что «у каждого своя очередь работать». И если 500 лет работали одни, то сейчас столько же должны поработать другие. Потом можно вновь поменяться местами, поиронизировал Антонио.

Волну протестов по всему миру вызвала гибель в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался от удушья во время задержания полицией из-за того, что один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал так дольше семи минут. Протесты в США сопровождаются массовыми беспорядками, погромами и столкновениями митингующих с силовиками. Есть погибшие.

Причастные к смерти Флойда стражи правопорядка были отстранены от работы и задержаны. Началось расследование. Однако это не помогло снизить градус напряжённости в обществе.