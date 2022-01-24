«Чернейший пиар»: представитель Януковича опроверг смерть его жены

Представитель бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир опроверг информацию о смерти его жены Людмилы Янукович, написал он на своей официальной странице в Facebook. Ранее в СМИ распространилась информация о её смерти на 72-м году жизни.

Информация о смерти Людмилы Янукович — ложь. Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар, — написал Кирасир.

При этом он пожелал Людмиле Янукович и всем крепкого здоровья.

Ранее о смерти Людмилы Янукович на своём официальном Telegram-канале заявил политтехнолог и блогер Владимир Петров. По его словам, женщина умерла 23 января.

Людмила Янукович родилась в октябре 1949 года в Енакиево. Она окончила Макеевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель и работала в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе.

В декабре 2021 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича против украинского парламента. Рассмотрение назначено на 16 февраля 2022 года. При этом на Украине экс-президента обвиняют в создании ОПГ. По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВС страны. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.