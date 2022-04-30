«Чемпионат»: УЕФА планирует отстранить сборную России от участия в Евро

Фото Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Руководство Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) решает вопрос об отстранении российских клубов и национальной сборной от соревнований, которые проходят под эгидой спортивной организации, пишет «Чемпионат». Представитель УЕФА уточнил, что окончательное решение ассоциация примет на следующей неделе. В список самых крупных турниров, которые организует футбольный союз, входят Лига чемпионов, чемпионат Европы, а также Лига Европы.

На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА, — отметил собеседник издания.

Спикер дополнил, что в УЕФА не планируют исключать Российский футбольный союз из состава членов организации.

28 февраля руководство УЕФА исключило московский «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы. Помимо этого, было решено, что ни один российский клуб не сможет принять участие в международных матчах под эгидой этой организации.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции в отношении России.