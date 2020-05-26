США построили и модернизировали на Украине восемь биологических лабораторий, в которых хранятся опасные инфекции. Работы велись с 2005 по 2014 год, но о существовании лабораторий стало известно только сейчас. Ранее в российском МИД не раз заявляли, что Вашингтон разрабатывает биологическое оружие на подобных объектах, которые находятся в том числе на постсоветском пространстве.

О контрактах на строительство и усовершенствование биологических лабораторий на территории Украины сообщили местные СМИ. По их данным, этим проектом занималось Агентство уменьшения угрозы под началом Пентагона, а непосредственную помощь Украине оказывала компания Black and Veatch Special Projects Corp. Всего с 2005 по 2014 год с её помощью в стране было создано восемь лабораторий, в которых изучались опасные микроорганизмы.

Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (г. Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г. Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, — пояснило назначение объектов украинское Министерство здравоохранения.

В 2016 году США возобновили сотрудничество с Украиной по этой линии. В рамках проекта, рассчитанного до 2019 года, планировалось подключить лаборатории к объединённой онлайн-системе наблюдения за заболеваниями.

Jean-Marie Guyon/CandyBox/Global Look Press

В середине апреля проверить американские объекты призвали депутаты Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин. Они заявили, что под руководством американцев в украинских лабораториях проводятся опыты над людьми и разработка оружия массового поражения. Также утверждалось, что у США не меньше 15 подобных объектов на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спустя несколько дней после заявления украинских депутатов повторила их утверждения о том, что в зарубежных исследовательских центрах США, в том числе на постсоветском пространстве, разрабатывают биологическое оружие.

Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях, — подчеркнула Захарова.

Посольство США на Украине назвало эти утверждения «российской дезинформацией» и пояснило детали работы украинских лабораторий. По словам дипломатов, их деятельность направлена на то, чтобы не допустить распространения заразных болезней.

Мы также работаем с нашими украинскими партнёрами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они станут представлять угрозу безопасности или стабильности, — подчеркнуло посольство США.

В сообщении дипломатов уточняется, что речь идёт, в частности, об оценке рисков распространения вирусов, которые переносятся перелётными птицами, конго-крымской геморрагической лихорадки и африканской чумы свиней. Кроме того, американские специалисты помогают украинским коллегам готовить публикации для получения научных грантов.

www.imago-images.de/Global Look Press

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии для NEWS.ru усомнился в утверждениях украинских депутатов и российских дипломатов.

Никакой разработки биологического оружия там не производится. Изучаются местные патогены, чтобы не прозевать очередной коронавирус. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

По договору от 2005 года между Госдепартаментом и Министерством здравоохранения Украины результаты деятельности подобных лабораторий держатся в секрете. Это, судя по всему, и обеспечивает распространение слухов об опытах над людьми и разработке биологического оружия, ведь узнать о том, что в действительности делается на этих объектах, не представляется возможным.