Челнок по имени Керри

В нашу столицу с трёхдневным визитом прибыл известный дипломат, бывший глава госдепа США Джон Керри — специалист по европейским делам, хорошо владеющий помимо прочего французским языком. Не занимающий ныне высоких постов в Вашингтоне Керри, с возвращением к власти демократической администрации, постепенно стал всё активнее включаться в международную политику.

Пока он числится спецпредставителем президента США по вопросам климата. У нас его, в частности, ждут встречи и переговоры не только с Сергеем Лавровым, но и с его нынешним российским коллегой Русланом Эдельгериевым. Но трудно предположить, что такой опытный и посвященный во многие тайны большой политики деятель будет все три дня своего пребывания заниматься в Москве исключительно климатическими изменениями.

Всем, думаю, памятны вошедшие в мемы «переговоры на ногах», которые случились у него с Сергеем Лавровым, чуть ли не в лифте. Но именно этот контакт можно счесть символическим поворотным пунктом в размораживании абсолютно застывших российско-американских отношений. Затем Керри сыграл заметную роль в организации и проведении столь желанной президенту Джо Байдену международной конференции по климату, в которой принял участие и выступил с рядом конструктивных инициатив Владимир Путин.

Теперь, как утверждают, Джону Керри с его давно наработанными неплохими контактами в России поручают осуществлять активные выездные челночные консультации с российскими партнёрами в развитие общих соглашений, к которым успели прийти в Женеве президенты Путин и Байден. Естественно, что и изменения климата не будут проигнорированы. Не исключено, что на каком-то этапе в числе акторов таких контактов может «материлизоваться» и бывший американский президент-демократ Барак Обама, у которого реально были добрые рабочие отношения с тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (на первом плане третий слева) и спецпосланник президента США Джон Керри (третий справа) во время встречи в Доме приемов Сергей Фадеичев/ТАСС

В этой связи, аналитики не исключают и активного включения в такую челночную дипломатию и самого Медведева, а заодно и нынешнего спецпредставителя президента Анатолия Чубайса, который гарантировано в этот раз встретится с Керри. То есть на передний план выйдут политики, неплохо работавшие с прежней администрацией демократов. Как утверждают, именно с ними у Керри могут быть неофициальные, но важные контакты. Для самого Медведева такое включение означало бы значительное расширение перспектив продолжения политической карьеры на самом высоком уровне. Тем более, что в последнее время Дмитрий Анатольевич был замечен и в проявлении значительного интереса в отношении Китая, успехами которого он публично восхищался.

А, как мы понимаем, активные контакты с великими державами могут сыграть важную роль в своеобразной презентации политика, претендующего на лидерство в стране.

Видимо, к числу главных итогов женевского саммита можно отнести желание двух ядерных сверхдержав установить постоянный канал обмена мнениями, который позволил бы не только, в целом, улучшить взаимопонимание и снять некоторые ложные стереотипы, но и реально продвинуться на пути решения ряда стратегических задач. И такие контакты будут, видимо, развиваться на всех уровнях, включая, как мы отметили, и неофициальный.