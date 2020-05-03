Чехия не планирует высылать дипломатов РФ

https://static.news.ru/photo/ac943e68-8d35-11ea-91a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство России в Чехии/facebook.com

В отношениях Чехии и России наступил кризис после сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, но есть надежда, что до высылки дипломатов дело не дойдёт. Об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

Наши взаимоотношения [РФ и Чехии] переживают очень сложный период... Я сторонник прагматизма и в отношениях со сложными (для Чехии. — NEWS.ru) партнёрами, каким является, например, РФ, — цитирует его ТАСС.

При этом он надеется, что дело не дойдёт до высылки дипломатов.

Должны быть нарушены законы нашей страны или мы должны были бы чётко доказать [факт] появления угрозы для безопасности, — добавил министр.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали в округе Прага-6. Он был открыт в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трёх советских фронтов, участвовавших в операции.

Сразу после случившегося МИД РФ предложил чешским коллегам начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, по соглашению, Чехия обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу».

Как писал NEWS.ru, чешский журнал Respekt опубликовал информацию, что мэр Праги и староста одного из районов города получили охрану из-за сообщений о россиянине, который якобы прибыл в страну с ядом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту историю уткой.