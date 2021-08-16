Часть российских дипломатов покинет Афганистан

Часть штата посольства России в Кабуле будет эвакуирована. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Столь скорый захват столицы Афганистана движением «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) стал неожиданностью для МИД России, так как ранее считалось возможным, что войска официального правительства страны будут обороняться.

В известной степени да, он стал неожиданностью. Мы исходили из того понимания, что афганская армия — какая бы она ни была — всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление, — отметил дипломат.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан. Его самолёт некоторое время кружил над воздушным пространством Таджикистана в ожидании прокладки маршрута дальнейшего перелёта. Наземные диспетчерские службы в Душанбе договорились о пролёте борта Гани в Оман над территорией Узбекистана, Туркмении и Ирана.