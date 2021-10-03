Цены на уголь в Европе подскочили на 30%

В Европе установлен очередной антирекорд по стоимость на энергоноситель. По данным торгов, цена фьючерсного контракта на уголь достигла исторического максимума — 234 долларов за 1 тонну. В 2008 году был установлен предыдущий максимум, когда стоимость угля достигла отметки в 218,5 долларов за тонну. Об этом сообщают «Ведомости».

С начала года цена на уголь в Европе выросла на 36,4%. При этом эксперты отмечают, что Россия на фоне роста цен сможет получить дополнительную прибыль от отрасли. Экономисты уверены, что уголь в ближайшее десятилетие останется востребованным. Основной причиной называют провал в переходе на альтернативные энергоносители.

Ранее в Европе цена на газ вновь показала стремительный рост. Стоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла нового абсолютного рекорда в $1267 за 1 тыс. кубометров. По итогам торгов европейские цены на газ увеличились с начала года в четыре раза.

Эксперты отмечают, что это не предел. Одним из факторов называют то, что основные потоки СПГ направляются в Азию, а не в Европу. При этом запасы газа на континенте находятся на исторически низком уровне. Многие продолжают обвинять «Газпром» за отказ от увеличения экспорта, тогда как в компании заявляют, что выполняют все заявки клиентов, а за январь—сентябрь нарастили поставки на экспорт на 15,3%, до 145,8 млрд кубометров.