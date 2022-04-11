ЦБ Украины: cо спецсчёта для украинских войск потрачено более 99% средств

Нацбанк Украины сообщил, что на спецсчёте, открытом 24 февраля на нужды украинской армии, из 13,1 миллиарда гривен ($441,8 миллиона) осталось менее 102 миллионов гривен ($3,4 миллиона), или менее 0,8%, говорится на сайте регулятора. 3,8 миллиарда гривен в эквиваленте ($128 миллионов) на счёт было перечислено из-за границы в иностранных валютах. На ежедневные расходы ВСУ, полиции, погранслужбы и нацгвардии тратилось более 406 миллионов гривен ($13,7 миллионов), что в четыре раза больше текущего остатка на счету.

По состоянию на 28 марта 2022 года остаток средств на спецсчёте, который Национальный банк открыл для поддержки Вооружённых сил Украины, составляет почти 102 миллиона гривен, — сообщили в Нацбанке.

Всемирный банк спрогнозировал ранее, что экономика Украины в этом году сократится на 45%, России — на 11,2%, Европы и Центральной Азии — на 4,1%.

При этом падение ВВП Украины будет зависеть от продолжительности конфликта. Что касается обнародованного прогноза, то неопределённость по его поводу «беспрецедентно высока», отмечает банк. Он зависит от того, как будут происходить события на Украине и от ответа мирового сообщества.