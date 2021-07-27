Бывший офицер СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков. Также в беседе с РИА Новости он указал, что расскажет и о незакрытом Киевом воздушном пространстве над районом АТО.

Прозоров ранее говорил о том, что готов выступить со свидетельскими показаниями в ЕСПЧ по иску Москвы против Киева, если получит некоторые гарантии безопасности.

Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО, — пояснил экс-офицер СБУ.

Ранее стало известно, что в 2014–2015 годах Прозоров несколько раз побывал с командировками в Донбассе, некоторое время являлся заместителем командира сектора «М» АТО.