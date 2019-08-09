https://static.news.ru/photo/3b57168e-7022-11e9-b429-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Бывший офицер службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Мулык призвал не ждать скорого разрешения конфликта в Донбассе, так как никто из действующих политических сил в стране в этом не заинтересован.

По его словам, о мире на востоке Украины мечтают лишь простые граждане, которые никак не могут повлиять на ситуацию.

Кроме того, Мулык выразил уверенность в том, что экс-президента Украины Петра Порошенко не арестуют, несмотря на многочисленные уголовные дела, возбуждённые против него, сообщает портал «ПолитНавигатор».

Конфликта между старой украинской элитой и людьми, пришедшими ей на смену, нет, — заявил он, подчеркнув, что Порошенко принадлежит к классу неприкасаемой элиты.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Разговор между лидерами состоялся по телефону по инициативе Киева. Также во время беседы политики затронули перспективы взаимодействия в «нормандском формате». В итоге стороны условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.