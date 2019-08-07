https://static.news.ru/photo/1f893ee2-b8fb-11e9-a2f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/twitter.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Разговор между лидерами состоялся по телефону по инициативе Киева.

Президент заявил, что для деэскалации конфликта в Донбассе нужно исключить обстрелы населённых пунктов украинскими войсками. Путин заявил Зеленскому о необходимости конструктивного диалога между сторонами конфликта, в том числе в рамках контактной группы, — сообщает пресс-служба Кремля.

Также во время беседы политики затронули перспективы взаимодействия в «нормандском формате». В итоге стороны условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

Ранее Зеленский заявил, что звонил российскому лидеру из-за смерти украинских военных в Донбассе. Украинский президент также намерен обсудить по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель дату встречи в «нормандском формате». Он надеется на скорый ответ политиков. Сесть за стол переговоров, по его словам, важно, чтобы предотвратить гибель людей на юго-востоке Украины, писал News.ru.