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В планетарии аргентинского города Ла-Пунта установили бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, открыли фотовыставку, посвящённую его жизни.

Мероприятие было приурочено к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года. Глава Дома России в Буэнос-Айресе Ольга Муратова рассказала, что установить бюст попросил Университет Ла-Пунты, на территории которого располагается планетарий, сообщает RT .

Как писал News.ru, в Русском культурном саду в американском Кливленде установили памятник Гагарину, созданный скульптором Алексеем Леоновым. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду, что установка бюста послужит укреплению российско-американской дружбы.