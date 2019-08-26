https://static.news.ru/photo/f6abf400-c7fb-11e9-9490-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открыли в Русском культурном саду в американском городе Кливленд (штат Огайо).

В торжественном мероприятии приняли участие мэр города Фрэнк Джексон и директор Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин. Глава центра зачитал собравшимся приветствие посла РФ в США Анатолия Антонова. Дипломат выразил признательность всем, кто внёс вклад в реализацию данного проекта, и выразил убеждённость, что установка бюста послужит укреплению российско-американской дружбы, передаёт ТАСС .

Бюст был создан скульптором Алексеем Леоновым. Русскому культурному саду он был передан главой международного благотворительного общественного фонда «Диалог культур – Единый мир» Руслану Байрамову.

Ранее News.ru писал, что памятник Гагарину был установлен в израильском городе Нетания. Монумент появился у здания местного планетария.