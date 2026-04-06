Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 08:37

«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану

Press TV: шестеро детей погибли ночью при ударах США и Израиля по Тегерану

Спасательные команды «Иранского Красного Полумесяца» (ИРК) работают на месте здания, разрушенного авиаударом Спасательные команды «Иранского Красного Полумесяца» (ИРК) работают на месте здания, разрушенного авиаударом Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Шестеро детей погибли ночью при ударах США и Израиля по Тегерану, передает Press TV. Всем жертвам было до 10 лет.

Четыре девочки и два мальчика, им не было и десяти лет, были преданы мученической смерти в результате американо-израильских атак на провинцию Тегеран прошлой ночью, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Как указали источники, близкие к ситуации, в настоящее время открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Соответствующие вопросы отложили на будущее: в частности, они будут решаться в рамках финальных договоренностей.

До этого американский лидер заявил, что у иранского правительства осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Белым домом. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».

Мир
Ближний Восток
Иран
США
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.