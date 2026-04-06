«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану Press TV: шестеро детей погибли ночью при ударах США и Израиля по Тегерану

Шестеро детей погибли ночью при ударах США и Израиля по Тегерану, передает Press TV. Всем жертвам было до 10 лет.

Четыре девочки и два мальчика, им не было и десяти лет, были преданы мученической смерти в результате американо-израильских атак на провинцию Тегеран прошлой ночью, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников вступили в переговорный процесс по условиям возможного 45-дневного прекращения огня между сторонами. Как указали источники, близкие к ситуации, в настоящее время открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут. Соответствующие вопросы отложили на будущее: в частности, они будут решаться в рамках финальных договоренностей.

До этого американский лидер заявил, что у иранского правительства осталось 48 часов для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Белым домом. В противном случае, по словам республиканца, «весь ад обрушится на них».