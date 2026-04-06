Появились новые подробности состояния отца Сырского

Состояние отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского удалось стабилизировать, ему разрешили прогулки на территории клиники, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, врачи также смогли частично восстановить речь пациента.

По данным канала, за последний период состояние 86-летнего Станислава Прокофьевича существенно ухудшалось: он произносил лишь невнятные фразы и с трудом узнавал близких. Медикам удалось добиться улучшения когнитивных функций и восстановить осознанную речь, несмотря на плохие прогнозы.

После стабилизации состояния пациенту разрешили непродолжительные прогулки по охраняемой территории медицинского учреждения. Из-за ограниченной подвижности его сопровождает супруга.

Среди подтвержденных диагнозов пациента указаны болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, доброкачественное новообразование головного мозга и астма, пишет SHOT. Лечение в российских медицинских учреждениях продолжается около года. Средства на лечение (12 млн рублей) были переведены самим Александром Сырским.

Ранее сообщалось, что тяжелобольной отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перестал узнавать родных. 86-летний пенсионер, который проживает в России, с трудом передвигается.