Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 09:20

Появились новые подробности состояния отца Сырского

Отцу главкома ВСУ Сырского разрешили прогулки после лечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Состояние отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского удалось стабилизировать, ему разрешили прогулки на территории клиники, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, врачи также смогли частично восстановить речь пациента.

По данным канала, за последний период состояние 86-летнего Станислава Прокофьевича существенно ухудшалось: он произносил лишь невнятные фразы и с трудом узнавал близких. Медикам удалось добиться улучшения когнитивных функций и восстановить осознанную речь, несмотря на плохие прогнозы.

После стабилизации состояния пациенту разрешили непродолжительные прогулки по охраняемой территории медицинского учреждения. Из-за ограниченной подвижности его сопровождает супруга.

Среди подтвержденных диагнозов пациента указаны болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, доброкачественное новообразование головного мозга и астма, пишет SHOT. Лечение в российских медицинских учреждениях продолжается около года. Средства на лечение (12 млн рублей) были переведены самим Александром Сырским.

Ранее сообщалось, что тяжелобольной отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перестал узнавать родных. 86-летний пенсионер, который проживает в России, с трудом передвигается.

Россия
ВСУ
Александр Сырский
врачи
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.