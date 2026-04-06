Гендиректор Роскосмоса заявил о «суперсилах» России в космосе Баканов: Россия присутствует во всех сегментах космической отрасли

Россия задействована во всех направлениях развития космонавтики и продвигает перспективные технологии для освоения дальнего космоса, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов Первому каналу. Он также упомянул наличие национального суверенного космодрома Восточный.

Суперсил на самом деле много, не обо всех можно говорить. Самое главное, что мы присутствуем во всех сегментах развития космических технологий: и в ракетостроении, и в спутникостроении, имеем свои космодромы, включая космодром Восточный, наш национальный суверенный космодром, — сказал Баканов.

Ранее он заявил, что Россия из-за правовой конструкции вокруг Международной космической станции не может сотрудничать со всеми дружественными государствами. Он назвал эти препятствия дискриминацией.

До этого Баканов сообщил, что Россия будет шаг за шагом отрабатывать технологии, которые позволят организовывать пилотируемые экспедиции на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. По его словам, космическая радиация, в частности тяжелые заряженные частицы, оказывает сильное влияние на организм человека.