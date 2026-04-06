Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 10:55

Для спасенного в Охотском море Пичугина запросили жесткое наказание

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сторона обвинения запросила три года колонии-поселения для Михаила Пичугина, ставшего единственным выжившим после двухмесячного дрейфа по Охотскому морю. Также ему попросили назначить штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Прошу суд <...> назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года в колонии-поселении со штрафом в размере 50 тыс. рублей, — заявила сторона обвинения.

Ранее мать 15-летнего Ильи Пичугина заявила в суде, что считает его дядю виновным в смерти сына. Она подчеркнула, что была против того, чтобы сын ехал на автомобиле до мыса Перовского со знакомыми отца. О том, что подросток собирается выходить в море на лодке, она не знала.

Также Михаил Пичугин заявил в суде, что его погибшие брат и племянник не искали виноватых, несмотря на безвыходную ситуацию. Он категорически отверг версию следствия о неисправности двигателя. По его словам, перед выходом в море мотор тщательно проверяли: меняли масло, фильтры, промывали систему охлаждения. Также лодку осматривали инспекторы ГИМС — вопросов у них не возникло.

Общество
Охотское море
суды
сроки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.