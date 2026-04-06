В Госдуме жестко высказались об ударе ВСУ по шахте в ЛНР с 41 горняком Депутат Колесник: Украину пора признать страной-террористом после удара по шахте

Украину пора признать террористическим государством после удара по шахте «Белореченская» в ЛНР с 41 горняком, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, ответственных за данную атаку бойцов ВСУ ликвидируют. Он также призвал не брать в плен и не привлекать к суду соучастников данной акции, а сразу уничтожать.

ЛНР окончательно очищена от ВСУ, выдавлены все украинские войска. Но ВСУ не могли уйти спокойно во главе со своим преступным режимом. Украину пора признать террористическим государством. Они заблокировали 41 шахтера, стараясь обречь на мучительную смерть. Думаю, их спасут. Всех, кто причастен к этому, нужно уничтожать без всякого сожаления. Ни к какому суду не привлекать и в плен не брать. Они показали, как относятся к людям. ВСУ ответят за это 100%, — сказал Колесник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что более 40 работников шахты «Белореченская» осталось под землей из-за повреждения электроподстанции при ночном ударе украинской армии. По его словам, с горняками уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть.