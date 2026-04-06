Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 09:01

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На южную и центральную части Сахалина надвигается очередной мощный циклон, в связи с чем в четырех муниципалитетах объявлено экстренное предупреждение, рассказали в региональном главке МЧС России. В Поронайском, Макаровском, Углегорском и Томаринском районах ночью и утром 7 апреля ожидаются сильные снегопады и гололед.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, — подчеркивает пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют выпадение до 29 миллиметров осадков, что может серьезно осложнить ситуацию на дорогах и работу систем жизнеобеспечения. Спасатели уже привели все силы в готовность и настоятельно просят жителей и туристов не выезжать за пределы населенных пунктов до улучшения погоды. Жителям рекомендуют заранее позаботиться о своей безопасности и следить за обновлениями оперативных сводок.

Ранее стало известно, что власти Дагестана рассматривают введение межрегионального режима ЧС для более эффективной помощи гражданам, пострадавшим от ливней и подтоплений. Наиболее сложная обстановка после обильных дождей сложилась в Махачкале и Хасавюрте.

Регионы
Сахалин
МЧС
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Омске пропали братья 10 и 11 лет
Иран назвал атаку на производство тяжелой воды преступлением против человечества
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.