На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

На южную и центральную части Сахалина надвигается очередной мощный циклон, в связи с чем в четырех муниципалитетах объявлено экстренное предупреждение, рассказали в региональном главке МЧС России. В Поронайском, Макаровском, Углегорском и Томаринском районах ночью и утром 7 апреля ожидаются сильные снегопады и гололед.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области, — подчеркивает пресс-служба ведомства.

Синоптики прогнозируют выпадение до 29 миллиметров осадков, что может серьезно осложнить ситуацию на дорогах и работу систем жизнеобеспечения. Спасатели уже привели все силы в готовность и настоятельно просят жителей и туристов не выезжать за пределы населенных пунктов до улучшения погоды. Жителям рекомендуют заранее позаботиться о своей безопасности и следить за обновлениями оперативных сводок.

Ранее стало известно, что власти Дагестана рассматривают введение межрегионального режима ЧС для более эффективной помощи гражданам, пострадавшим от ливней и подтоплений. Наиболее сложная обстановка после обильных дождей сложилась в Махачкале и Хасавюрте.