«Будем вооружаться»: премьер Молдавии о нейтральном статусе страны Премьер-министр Молдавии Речан: от нейтрального статуса не откажемся, но будем вооружаться

Фото: Соцсети

Дорин Речан

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в эфире телеканала TVR заявил, что республика планирует нарастить оборонный потенциал, сохраняя при этом нейтральный статус. По его словам, нейтральный статус, который был принят страной, «больше не помогает». Он подчеркнул, что нейтралитет не ограничивает власти в защите собственных национальных интересов.

Мы согласились с нейтральным статусом, когда вели переговоры о мире на Днестре, и сегодня видим, что он нам не помогает, — сказал Речан.

Глава правительства отметил, что в случае внешней угрозы гражданам Молдавии будет некуда бежать, поэтому надо сделать все возможное для обеспечения их безопасности. Он добавил, что вклад в собственную оборону — вполне нормальная практика.

Ранее в МИД России предостерегли Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. В ведомстве указали, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников. Москва выступает за решение вопросов дипломатическим путем, но в случае провокации последует адекватный ответ, предупредили в МИД.