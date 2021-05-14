Найден бродивший по Хьюстону неделю тигр

https://static.news.ru/photo/baeb273e-b62d-11eb-81b1-96000091f725_660.jpg Фото: houstonpolice/twitter.com

Полиция Хьюстона сообщила, что бенгальский тигр, который бродил по жилому району города в начале недели, найден и передан в приют. Известие появилось в Twitter сотрудников правоохранительных органов.

Мы рады сообщить, что пропавший тигр, которого видели в жилом районе Хьюстона на прошлой неделе, был найден и, по-видимому, невредим, — говорится в сообщении полиции в Twitter .

Полицейские узнали о местонахождении тигра по кличке Индия от друга жены Виктора Куэваса. После этого женщина лично привела животное в полицию. Отмечается, что стражи правопорядка не знают, где всё это время находился хищник.

Напомним, обвиняемый в убийстве Куэвас сбежал вместе с тигром от правоохранителей, когда те пытались его задержать. Мужчина всё-таки был задержан, а вот хищник пропал. После этого в соцсетях стали появляться видео, на которых животное прогуливалось по жилому району города.

Ранее сообщалось, что в заповеднике Еврейской автономной области тигр по кличке Борис на шесть месяцев пропал из объективов фотоловушек.