British Airways сообщила о сокращении четверти сотрудников из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/4f727982-d8d2-11ea-9da8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британская авиакомпания British Airways сообщила о сокращении 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса. По данным профсоюза Unite, в ближайшее время численность 42-тысячного штата уменьшится на 10,7 тысяч человек.

Опубликованные на прошлой неделе финансовые итоги полугодия ясно показывают, насколько сильно пандемия COVID-19 отразилась на нашем бизнесе. Нам приходится принимать сложные решения и идти на любые меры, чтобы сохранить как можно больше рабочих мест. Мы никогда не предполагали, что окажемся в ситуации, когда нам придется так сильно сокращать штат, — цитирует сообщение ТАСС.

В British Airways также добавили, что компания достигла договоренности с шестью тысячами сотрудниками, которые добровольно согласились на сокращение. Остальным будут направлены письма с уведомлениями об увольнении. При этом многим из них будет предложено вернуться на работу после окончания кризиса.

В частности, более четырех тысяч претендентов на выход из компании — бортпроводники.

Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года генеральный прокурор РФ пообещал не допустить увольнений под предлогом пандемии.