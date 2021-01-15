Британский штамм коронавируса впервые обнаружили в Аргентине

https://static.news.ru/photo/5a9e41d6-5804-11eb-9526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fernando Gens/dpa/Global Look Press

В Аргентине зарегистрировали первый случай британского штамма коронавируса. Носителем SARS-CoV-2 оказался путешественник, прибывший из Великобритании.

Об этом сообщил министр науки, технологий и инноваций Роберто Сальваресса.

Как уточняется, заражённый новым штаммом является аргентинцем — резидентом Великобритании. Он был в Австрии и Германии по работе, прилетел в Аргентину из Франкфурта ещё в конце декабря. В настоящее время заболевший находится на карантине у себя дома, пишет РИА Новости.

Отмечается, что из-за выявления там нового штамма коронавируса с 21 декабря власти Аргентины приостановили рейсы в Великобританию.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.

Ранее эксперты США сообщили, что обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 может стать наиболее распространённым на территории Штатов уже в марте этого года. В настоящее время было зафиксировано 88 случаев инфицирования новым штаммом в 15 штатах страны, писал NEWS.ru.