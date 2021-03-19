Британский премьер Джонсон привился вакциной AstraZeneca

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Ранее он заявил, что важно, чтобы прививку сделали настолько быстро, насколько это возможно. 56-летний премьер также призвал британцев сделать прививку от COVID-19. Он напомнил, что согласно данным регулирующего органа Великобритании (Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения), преимущества вакцины намного перевешивают риски.

Ранее Джонсон признал ошибку в введении локдауна в Великобритании. По словам министра, промедление при введении жёсткого карантина в первую волну коронавируса обернулось множественными неприятностями.

Так, в середине декабря прошлого года сообщалось, что правительство Великобритании ввело в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии четвёртый (максимальный) уровень коронавирусных ограничений. Четвёртый уровень, по сути, аналогичен национальному локдауну. Закрылись все магазины, кроме продовольственных, прекратили работу фитнес-центры и парикмахерские. Гражданам рекомендовалось не выходить из дома без особо важных причин.

В начале же декабря кабмин Великобритании объявил о введении трёхуровневой системы ограничений, пришедшей на смену общему локдауну. Джонсон обещал с 23 по 27 декабря сделать послабления — разрешить трём семьям собираться вместе, а также позволить людям свободно перемещаться по стране. Тем не менее от этого пришлось отказаться, так как статистика смертности и заболеваемости всё ещё оставалась высокой.

Как писал NEWS.ru, Джонсон лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом, в течение 20 дней, последние две недели он восстанавливался в загородной правительственной резиденции Чекерс.