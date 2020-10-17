Британский полицейский уволился из-за инцидента в Солсбери

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в Солсбери, объявил об отставке. Он объяснил это последствиями событий 2018 года.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

Бейли на странице своего Twitter-аккаунта заявил, что после 18 лет службы в полиции признать своё поражение. Он написал, что больше не может выполнять свою работу.

События в Солсбери в марте 2018 года отняли у меня так много, и хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке, — цитирует его РИА Новости.

Бейли добавил, что для него инцидент в Солсбери был слишком травмирующим. К тому же он долго восстанавливался после отравления, испытывая побочные эффекты от препаратов, которыми его лечили.

Как писал NEWS.ru, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия проживают в Новой Зеландии. По некоторым сведениям, они получили новые паспорта с чужими именами. Отмечается, что прожив более года в приюте МИ-6, Скрипали получили возможность переехать и материальную поддержку от правительства Великобритании.