https://static.news.ru/photo/1fe096c6-2faa-11ea-b5a7-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон относится с пониманием к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Министр согласился с позицией США в этом вопросе, добавив, что считать Сулеймани «безвинной жертвой было бы наивным».

Комментарий главы МИД Соединённого Королевства прозвучал в эфире телеканала Sky News. Рааб подчеркнул, что у Вашингтона есть право на самооборону. Министр напомнил, что лично прилагал усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Рааб при этом предостерёг все вовлечённые стороны от войны в регионе, заметив, что единственной силой, которая окажется в выигрыше от такого развития события, будет ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая на территории РФ).

Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в Ираке.

Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта атака. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.