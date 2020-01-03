Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон относится с пониманием к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Министр согласился с позицией США в этом вопросе, добавив, что считать Сулеймани «безвинной жертвой было бы наивным».
Комментарий главы МИД Соединённого Королевства
Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Вашингтон назвал акцию самообороной и ответом на штурм американского посольства в Ираке.
Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта атака. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.
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