Британские вирусологи: внедрение вакцинных паспортов в ЕС связано с рисками

Идея введения «ковидных паспортов» с целью обеспечения безопасных поездок в ЕС может встретить ряд трудностей, заявили NEWS.ru вирусологи из Великобритании, комментируя то, как разработка Брюсселем подобного документа повлияет на страны, не входящие в евросообщество. Реализация этого плана, на котором настаивают государства Южной Европы, может повлечь за собой риски как с точки зрения конфиденциальности, так и с точки зрения прав тех людей, которые не могут привиться от коронавируса по медицинским показаниям.

Вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг заявил NEWS.ru, что введение «ковидных паспортов» для международных поездок — это неизбежность.

Цифровой «зелёный паспорт» — интересная идея, которая облегчит путешествия по Европе, а также может быть использована в других частях мира. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), в свою очередь, разрабатывает цифровой «проездной», чтобы можно было открыть границы без необходимости введения карантина и чтобы была возможность легко получить доступ к информации о вакцинации. Лоуренс Янг профессор молекулярной онкологии Уорикского университета профессор молекулярной онкологии Уорикского университета

Однако, по словам учёного, эти инициативы поднимают «интересные и сложные вопросы этики и конфиденциальности».

Профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона Грег Тауэрс заметил в разговоре с NEWS.ru, что применение «ковидных паспортов» странами ЕС — скорее, политический вопрос, чем научный.

Взгляд на гражданские свободы зависит от конкретной страны, и в Великобритании было сопротивление вакцинному паспорту. Но с точки зрения общественного здравоохранения это хорошая идея. Я ожидаю, что некоторые страны и некоторые предприятия в разных странах будут применять систему вакцинных паспортов для защиты сотрудников и клиентов. Проблема в том, как поступать с людьми, которые не могут пройти вакцинацию по медицинским причинам. Грег Тауэрс профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона профессор молекулярной вирусологии Университетского колледжа Лондона

Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

В связи с этим исследователь ожидает, что отрицательный тест на коронавирус накануне путешествия также может быть использован для облегчения международных поездок наряду с «ковидным паспортом». Однако Тауэрс отмечает, что всё, что касается распространения COVID-19 и его последствий, не поддаётся прогнозированию.

К примеру, ситуация может усложниться, потому что вакцины обновляются до текущих циркулирующих штаммов, которые становятся менее чувствительными к вакцинам первой волны, но, как ожидается, будут абсолютно чувствительны к улучшенным вакцинам. Это потребует обновления вакцинных паспортов, — говорит вирусолог.

Также исследователь обратил внимание на то, что в разных странах вакцинация проводится с разной скоростью, а это создаёт трудности для введения «ковидных паспортов» к этому лету.

О том, что страны евросообщества приступили к внедрению сертификата о вакцинации, стало известно 1 марта после высказываний официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Эрика Мамера. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики зависимы от туристического потока. Таким образом эти государства рассчитывают «спасти» приближающийся летний сезон. Согласно появившемуся в СМИ драфту этой программы, в сертификате хотят указать несколько пунктов. Это информация о вакцинации, данные о сданных тестах на коронавирус, а также сведения о выздоровлении от COVID-19.

Впрочем, как сообщала накануне британская газета Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники, на сегодня самую большую трудность вызвал вопрос распространения «ковидных паспортов» на тех, кто привился несертифицированными Евросоюзом вакцинами, к примеру, российского или китайского производства.