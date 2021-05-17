Британские солдаты устроили драку в кафе с местной компанией в Эстонии

https://static.news.ru/photo/5c8c44b0-b74b-11eb-b399-96000091f725_660.jpg Фото: army.mod.uk

Британские солдаты подрались в эстонском кафе сети быстрого питания с компанией местных жителей. Британцы проходят службу в Эстонии согласно решению НАТО о размещении многонациональных батальонов на основе ротации в странах Прибалтики и Польше, поясняет местное издание Virumaa Teataja.

Боевая батальонная группа НАТО, возглавляемая Британией, с 2017 года находилась в военном городке Тапа в составе 1,2 тысячи военных. Сообщение о драке между двумя компаниями в кафе поступило в местную полицию 15 мая.

По предварительной информации, между проходящими службу иностранными солдатами и местными мужчинами возникло недопонимание. Причиной стала женщина, с которой пытались заигрывать военные, что по местным обычаям оказалось недопустимым.

К моменту приезда полиции забияки утихомирились. Однако представитель НАТО заявил о начатой проверке по поводу произошедшей драки.

Как сообщалось ранее, около 800 американских военнослужащих и британские солдаты десантировались в Эстонии в ночь на 8 мая. Высадка десанта состоялась на аэродроме в местечке Нурмси Ярваского уезда в рамках военных учений Swift Response 21.