Британские солдаты устроили драку в кафе с местной компанией в Эстонии

Британские солдаты подрались в эстонском кафе сети быстрого питания с компанией местных жителей. Британцы проходят службу в Эстонии согласно решению НАТО о размещении многонациональных батальонов на основе ротации в странах Прибалтики и Польше, поясняет местное издание Virumaa Teataja.
Боевая батальонная группа НАТО, возглавляемая Британией, с 2017 года находилась в военном городке Тапа в составе 1,2 тысячи военных. Сообщение о драке между двумя компаниями в кафе
По предварительной информации, между проходящими службу иностранными солдатами и местными мужчинами возникло недопонимание. Причиной стала женщина, с которой пытались заигрывать военные, что по местным обычаям оказалось недопустимым.
К моменту приезда полиции забияки утихомирились. Однако представитель НАТО заявил о начатой проверке по поводу произошедшей драки.
Как сообщалось ранее, около 800 американских военнослужащих и британские солдаты десантировались в Эстонии в ночь на 8 мая. Высадка десанта состоялась на аэродроме в местечке Нурмси Ярваского уезда в рамках военных учений Swift Response 21.