Британские истребители вылетели на перехват российского бомбардировщика

Истребители Typhoon поднялись в небо с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Они сопроводили российский бомбардировщик в сторону юга, сообщает портал Mil Radar в Twitter.

Представитель Минобороны Великобритании отказался рассказать подробности журналистам The Sun. Известно, что на перехват вылетели самолёты сил быстрого реагирования.