Британские истребители вылетели на перехват российского бомбардировщика

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Военно-воздушные силы Великобритании подняли самолёты на перехват российского бомбардировщика, который был обнаружен над Северным морем.

Истребители Typhoon поднялись в небо с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Они сопроводили российский бомбардировщик в сторону юга, сообщает портал Mil Radar в Twitter.

Представитель Минобороны Великобритании отказался рассказать подробности журналистам The Sun. Известно, что на перехват вылетели самолёты сил быстрого реагирования.

1112z: Russian aircraft now operating in the northern part of the North Sea still shadowed by RAF QRA pic.twitter.com/tVOJOawHr6 — Mil Radar (@MIL_Radar) March 29, 2021

Ранее британское издание Express отреагировало на испытание российских гиперзвуковых ракет. Это оружие может нанести удары по целям в США спустя несколько минут после запуска. Британские журналисты заявили, что это оружие м может серьёзно изменить характер будущих военных противостояний. Новые российские ракеты могут лететь на скорости в пять и более Махов, что в пять раз превышает скорость звука. Скорость гиперзвуковых ракет и их пологая траектория вместе со способностью маневрировать в полёте затрудняют перехват.

Как писал NEWS.ru, американский журнал The National Interest заявил, что военно-воздушные силы могут получить «новое супероружие» для применения против России в Арктике. Оно представляет собой использование малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Военные могут начать использовать в этом регионе новые тактики, которые могут оказать влияние на инициативы сдерживания.