Британские истребители сопровождали российские самолёты над Северным морем

Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолёты в небе над Северным морем.
Перехват произошёл вблизи британского воздушного пространства. Британские истребители наблюдали за двумя российскими противолодочными самолётами Ту-142, поднявшись со станции Leuchars в Файфе.
Истребители Typhoon поднимались в воздух в третий раз за последние шесть дней. В этот раз они сопровождали российские военные самолёты над Северным морем вблизи британского воздушного пространства, — сообщили в ВВС.
RAF Typhoon fighters were scrambled for the third time in six days today. This time they intercepted Russian military aircraft operating over the North Sea near UK airspace.
Как писал NEWS.ru ранее, 17 сентября российский Су-27 подняли в небо для сопровождения британского и американского военных самолётов. Они пролетали над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.