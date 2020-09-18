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Британские истребители сопровождали российские самолёты над Северным морем

01:00, 18 сентября 2020
Фото: twitter.com/RAFLossiemouth

Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолёты в небе над Северным морем.

Перехват произошёл вблизи британского воздушного пространства. Британские истребители наблюдали за двумя российскими противолодочными самолётами Ту-142, поднявшись со станции Leuchars в Файфе.

Истребители Typhoon поднимались в воздух в третий раз за последние шесть дней. В этот раз они сопровождали российские военные самолёты над Северным морем вблизи британского воздушного пространства, — сообщили в ВВС.

Как писал NEWS.ru ранее, 17 сентября российский Су-27 подняли в небо для сопровождения британского и американского военных самолётов. Они пролетали над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

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