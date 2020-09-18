Британские истребители сопровождали российские самолёты над Северным морем

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает, что ОМОН пытал задержанных участников акций протеста в СИЗО на улице Окрестина в Минске. Об этом он заявил на женском форуме в белорусской столице.

Якобы на Окрестина они кого-то побили, кого-то убили. Заявляю вам абсолютно просвещенно: люди этого не знают, но омоновцы никогда не дежурят на Окрестина. Никогда не были ни в СИЗО, ни...