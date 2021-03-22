Британские читатели восхитились отдыхом Путина в тайге

Читатели британской газеты Daily Mail обсуждают отдых президента РФ Владимира Путина в Туве. Там российский лидер побывал на выходных вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
Их поездки на вездеходе и пешие прогулки по тайге
Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно, сколько примерно стоили брендовые вещи, которые были надеты в тайге на президенте и министре. Походная куртка, в которой глава государства позировал на фоне леса, в столичном брендовом магазине Carinthia может стоить около 40 тысяч рублей, утверждают журналисты телеканала «Дождь». А вот костюмы из бежевой овчины, скорее всего, делались на заказ.