Британские читатели восхитились отдыхом Путина в тайге

https://static.news.ru/photo/ec5c99e6-8b77-11eb-a9cd-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Читатели британской газеты Daily Mail обсуждают отдых президента РФ Владимира Путина в Туве. Там российский лидер побывал на выходных вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

Их поездки на вездеходе и пешие прогулки по тайге восхитили британцев. В комментариях они часто сравнивают Путина и президента США Джо Байдена: «Кто-то назовёт это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», «Ещё немного и там появится Джо на инвалидном скутере, который перепугает их», «Им нужно было пригласить Байдена», «Пока Путин занимается этим, так называемый „лидер свободного мира“ не может по лестнице подняться по трапу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно, сколько примерно стоили брендовые вещи, которые были надеты в тайге на президенте и министре. Походная куртка, в которой глава государства позировал на фоне леса, в столичном брендовом магазине Carinthia может стоить около 40 тысяч рублей, утверждают журналисты телеканала «Дождь». А вот костюмы из бежевой овчины, скорее всего, делались на заказ.