Британка забеременела, уже будучи беременной, и родила близнецов

https://static.news.ru/photo/96610606-9560-11eb-aad0-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

39-летняя Ребекка Робертс, будучи беременной своим сыном Ноа, и не подозревала, что спустя 12 недель после зачатия одного мальчика в её животе появится кто-то ещё. Так женщина забеременела, уже будучи беременной, пишет Independent.

О том, что она стала объектом редкого феномена, женщина узнала в кабинете УЗИ. Врач, который вёл беременность, изначально видел только одного ребёнка. Тем не менее, спустя 12 недель на экране прибора появился второй эмбрион.

Она знала, что у меня только один ребёнок, поэтому она молчала ... Я подумала, что случилось что-то ужасное, потому что она ничего не сказала, — вспоминает Робертс.

Она отметила, что молчание было прервано вопросом, знает ли будущая мама о том, что ждёт уже не одного малыша, а сразу близнецов. Британка призналась, что она была шокирована таким известием. Её супруг также не мог поверить в происходящее, пока не увидел снимок УЗИ собственными глазами.

Впрочем, медикам известен механизм такого феномена. Уже после беременности яйцеклетка покидает яичник и встраивается в матку. Таким образом, в чреве оказываются сразу две яйцеклетки, из которых потом развивается уже два плода. Стоит заметить, что подобное случается чересчур редко. По всему миру известно лишь несколько подобных случаев.

Ребекка родила близнецов 17 сентября. Её младшей «необычной» дочери Розали пришлось остаться после рождения в больнице на 95 дней, пока медики не решили, что девочка окрепла. Сейчас же с малышкой всё хорошо. Робертс отмечала, что Розали была слишком крохотной и женщина постоянно волновалась, что с малюткой может что-то случиться, но к счастью, всё обошлось.

Наша жизнь началась только тогда, после стольких переживаний, и мы чувствуем себя самыми счастливыми родителями на свете, — заключила Ребекка.

Ранее NEWS.ru писал, что регулярно пьющие кофе беременные женщины рожают детей, которые легче и меньше, чем у матерей, не имеющих привязанности к этому напитку. К такому выводу пришли учёные из Национального института здоровья детей и человеческого развития имени Юнис Шрайвер (США).