https://static.news.ru/photo/7d30ef7a-bc3b-11e9-b52a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ukparliament

Правительство Великобритании намерено задействовать принятую в 2018 году «поправку Магнитского» к британскому закону о санкциях после того, как страна покинет Евросоюз. Об этом заявил новый глава МИДа Доминик Рааб.

Когда мы покинем ЕС и сможем самостоятельно определять свои санкционные правила, правительство введёт в действие «положения Магнитского» из Закона о санкциях Соединённого Королевства, — заявил Рааб в своей статье в газете The Sunday Telegraph.

Как писал News.ru, британские парламентарии приняли поправки, внесённые правительством по законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег». Первая из принятых поправок обязует британские заморские территории раскрывать имена владельцев офшорных счетов, вторая — та, что «поправка Магнитского» — позволяет властям страны вводить санкции в отношении нарушителей прав человека по всему миру.