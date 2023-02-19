Британия определилась с поставками истребителей для Украины Сунак заявил о готовности Великобритании поддержать союзников в передаче истребителей Украине

Фото: Ukrainian Presidentia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире телеканала Sky News заявил, что Лондон готов поддержать страны, которые готовы передать Киеву истребители. Он при этом не уточнил, означает ли это, что власти страны готовы передать Киеву ранее запрошенные боевые самолеты. Глава британского правительства отметил, что страна уже «лидирует» в обучении украинских пилотов управлению истребителями.

Великобритания готова поддержать всех союзников, если они смогут предоставить истребители Украине сейчас. Наши коллективные усилия приносят пользу. Но с каждым днем ​​российские силы укрепляются, — сказал Сунак.

Он в очередной раз призвал союзников по НАТО «удвоить поддержку» Киеву.

Ранее Politico сообщала, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». Кроме того, авторы публикации полагают, что РФ сможет легко выявить попытки построить подходящие для истребителей базы и нанести по ним удар.