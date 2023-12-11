Британия и Норвегия возглавят коалицию по военной поддержке Украины на море

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Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, сообщила пресс-служба британского Минобороны. Там отметили, что организация будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей.

Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море, — отметили представители ведомства.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина создала в акватории Черного моря флот морских дронов. По словам политика, это первый в мире подобный флот на территории этого моря.

При этом основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса сообщил, что Запад не будет поставлять Киеву военные корабли, поскольку в Черном море их могут перехватить российские военные. По мнению аналитика, поддержка украинского флота в условиях конфликта является маловероятным сценарием — с точки зрения поставок кораблей на Украину есть гораздо больше опасностей, чем с любым другим видом оборудования. Однако Мендоса убежден, что Запад должен продолжать оказывать помощь стране другими способами.