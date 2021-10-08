Британцы вступились за Путина в ситуации с газовым кризисом

Читатели британского ежедневника Daily Mail вступились за российского президента Владимира Путина, которого автор издания в очередной раз попытался обвинить в газовом кризисе. Поводом послужила статья, в которой журналист и публицист Эдвард Лукас заявил, что российский лидер «использует» энергетический кризис для «запугивания» Запада.

Российский президент Владимир Путин с характерной для него беспощадностью использует энергетический кризис для запугивания соседей, укрепления своего единовластия и шантажа Запада. Его излюбленным оружием в этой новой враждебной кампании стали поставки газа, ведь Россия владеет огромными газовыми месторождениями и экспортными трубопроводами, — пишет автор.

Однако у читателей такие выводы вызвали недовольство, они оставили под публикацией гневные комментарии. «Да вы во всём вините Россию. Будь я президентом Путиным, я бы отключил вам газ, а потом слушал, как вы попрошайничаете», — написал один из них.

Его поддержали и другие: «Нельзя винить Путина, у него есть газ, он продавал его дёшево в Европу. А потом, когда идиоты на Западе решили, что у них безграничные поставки газа, он завернул вентиль. Сюрприз!», «Пора России получить компенсацию за все эти санкции».

Ранее сообщалось, что Великобритания «оказалась во власти» президента РФ Владимира Путина после того, как её правительство предпочло импорт газа из-за рубежа развитию добычи энергоносителей на своей территории. Теперь, находясь в лидерах Европы по потреблению газа, Британия остро ощущает проблему его дефицита, пишет Daily Mail.