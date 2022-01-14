Британцы станцевали у Даунинг-стрит, спародировав ковид-вечеринки Джонсона

Более сотни британцев собрались у премьерской резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне, устроив пародийную вечеринку. Акцию организовал популярный британский видеоблогер, поводом для неё стал скандал вокруг «винных вечеринок», которые премьер проводил в период жёстких антиковидных ограничений.

У резиденции собралась толпа мужчин в строгих костюмах, светлых париках и масках. Они изображали главу правительства, включили громкую музыку и устроили танцы, размахивая бутылками со спиртным и картонными стаканчиками. Видео с сотней танцующих «Джонсонов» моментально разлетелось в соцсетях.

Последние недели Британию сотрясает скандал, связанный с серией вечеринок на Даунинг-стрит с участием премьера в разгар первых волн пандемии. Рейтинг одобрения деятельности премьера рухнул до минимальных значений за всё время его нахождения на посту главы правительства.

Джонсону припомнили даже танец с участницей Лондонской ассамблеи Жанетт Арнольд, видео было снято ещё в 2013 году, но моментально стало вирусным на фоне разразившегося скандала.

Ранее британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. По данным издания, премьер регулярно посещал эти увеселительные мероприятия, когда вся страна переживала локдаун.