Бразильский учёный предупредил о возможности зарождения пандемии в Амазонии

https://static.news.ru/photo/c10eef46-95dc-11ea-a30c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha /Global Look Press

Следующая пандемия может начаться в тропических лесах Амазонии в Латинской Америке из-за вмешательства человека в экосистему. Так считает эколог из Бразилии Дэвид Лапола.

Леса Амазонии — это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу, — заявил Лапола в интервью Agence France-Presse (AFP).

Учёный и его коллеги считают, что урбанизация тропических лесов способствует возникновению заболеваний, передающихся человеку. Вирус может передаваться от животных при нарушении экологического баланса. Бразильский эколог призвал пересмотреть отношение людей к тропическим лесами, чтобы избежать вспышки нового вируса, развитие которой будет трудно прогнозировать.

Коронавирусная инфекция нового типа распространилась по миру из Китая. Она зародилась в провинции Хубэй, в городе Ухань. Его жители начали заболевать неизвестной формой пневмонии в конце 2019 года. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Предполагается, что вирус благодаря мутациям передался от животных человеку.

С января специалисты из разных стран секвенировали около 11 тысяч полных геномов коронавируса. Так, британские учёные представили результаты анализа более 7,6 тысячи различных сборок. Их исследование подтвердило, что у всех вариаций вируса был общий предок, появившийся у человека впервые между 6 октября и 11 декабря 2019 года. С тех пор в мире появилось много разных штаммов, причём не всегда они имеют географическую привязку.

В целом анализ геномов выявил 198 мутаций, которые возникали независимо в разных линиях коронавируса и вызывали так называемые несинонимичные изменения на уровне белков. Это доказывает, что коронавирус, зародившийся в организме животных, продолжает приспосабливаться к человеку, писал NEWS.ru.