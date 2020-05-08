В геномах коронавируса нашли мутации, указывающие на адаптацию к человеку

https://static.news.ru/photo/9d68f146-9117-11ea-9421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Учёные из Великобритании провели анализ тысяч геномных последовательностей коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) и выявили ряд мутаций, которые проявляются независимо в разных линиях вируса, что свидетельствует о его активной адаптации к организму человека.

Выкладки учёных приведены в журнале Infection, Genetics and Evolution. С января специалисты из разных стран секвенировали около 11 тысяч полных геномов коронавируса. Британские учёные представили в своей работе результаты анализа более 7,6 тысячи различных сборок.

Исследование подтвердило, что у всех вариаций вируса был общий предок, появившийся у человека впервые между 6 октября и 11 декабря 2019 года. Авторы работы категорически отрицают, что SARS-CoV-2 был обращении среди людей до этого периода. С тех пор в мире появилось много разных штаммов, причём не всегда они имеют географическую привязку. В одной Великобритании наблюдается такое же разнообразие штаммов, как и по всей планете. Учёные связывают это с тем, что вирус завозился неоднократно.

Анализ геномов выявил 198 мутаций, которые возникали независимо в разных линиях коронавируса и вызывали так называемые несинонимичные изменения на уровне белков. Это доказывает, что коронавирус, зародившийся в организме животных, продолжает приспосабливаться к человеку. Однако в геноме SARS-CoV-2 есть и консервативные участки, в которых мутации проходят редко. Авторы исследования призывают коллег, работающих над разработкой вакцины от COVID-19, обратить внимание именно на эти участки.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы немецкого Института Роберта Коха Ларс Шааде заявил, что известные мутации коронавируса не могут оказать принципиального влияния на разрабатываемую сегодня вакцину. В случае значительных изменений Sars-CoV-2 в будущем препарат можно будет скорректировать.