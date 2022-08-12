Брат Саакашвили сообщил, что у политика нашли 17 болезней

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Брат Михаила Саакашвили Георгий сообщил, что врачи поставили политику 17 диагнозов. Экс-президент Грузии сейчас проходит лечение в частной тбилисской клинике «Вивамед», пишет ТАСС. Три последних болезни врачи выявили у политика на днях.

Если я не ошибаюсь, ему уже поставили 14 диагнозов, а еще три — за последние три дня, что равносильно катастрофе. Единственным выходом для спасения человека является его перевод за границу. Он очень ослаб, еду фактически не принимает, — рассказал Георгий Саакашвили.

Брат экс-губернатора Одесской области добавил, что Михаил Саакашвили похудел на 11 кг с момента поступления в клинику, что заметно и визуально.

Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года накануне муниципальных выборов. Он был арестован, помещён в тюрьму, где объявил голодовку, назвав себя политическим заключённым. После ухудшения состояния Саакашвили перевели в тюремную больницу, а позже — в госпиталь города Гори.

Ранее адвокат Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что бывший президент Грузии уходит из политики. Политик намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение».