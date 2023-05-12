Боррель пригрозил Китаю из-за Украины Боррель: для развития нормальных отношений с ЕС Китаю нужно убедить РФ уйти с Украины

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отношения Евросоюза и КНР не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию «уйти с Украины», передает ТАСС. По его словам, Пекин должен понять, что для Брюсселя конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Он добавил, что Евросоюз не сможет дружить с Китаем, пока «поведение китайцев не нравится европейцам».

Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины. Жизнь — сложная штука. Если нам не нравится их поведение, мы не сможем быть хорошими друзьями. Война на Украине — это экзистенциальный конфликт для нас. Китай это должен понять, — сказал Боррель.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель не устраивает помощь Пекина Москве в обход западных санкций.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом заявила, что Франция готова усиливать взаимодействие с Китаем по украинскому вопросу. По ее словам, Пекин играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на международной арене. Она призвала находить больше точек соприкосновения с руководством КНР для решения не только региональных проблем, но и международных.