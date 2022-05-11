Боррель назвал потенциального посредника в переговорах России и Украины

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что посредником в переговорах между Россией и Украиной может стать Организация Объединенных Наций. Дипломат отметил, что российская сторона не примет Евросоюз в качестве посредника. Китай, по мнению политика, также не подойдёт на эту роль из-за своего отношения к России, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций. Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России, — рассказал Боррель.

Он при этом положительно оценил работу Турции на этой роли и подчеркнул, что у Анкары хорошие отношения с обеими сторонами.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник ранее заявил, что иностранные наёмники, воюющие за Киев, должны быть наказаны. Дипломат отметил, что граждане других стран, которые приезжают на Украину, чтобы воевать, должны понести ответственность по всей строгости закона. По его словам, жители Донбасса воюют за возможность жить, а эти люди пришли на их территорию, чтобы убивать и зарабатывать.