https://static.news.ru/photo/6c4bb596-3abc-11ea-a421-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Верховный представитель по иностранным делам Евросоюза Жозеп Боррель и глава МИД Египта Самех Шукри провели двустороннюю встречу в преддверии международной конференции в Берлине по урегулированию ситуации в Ливии.

Акцент — на срочной необходимости прекращения огня, на том, как осуществить берлинский процесс и возобновить политический диалог, — написал в Twitter глава дипломатии ЕС.

In Berlin today for #LibyenKonferenz Exchange on #Libya before with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry. Focus on urgent need for ceasefire, on how to implement #Berlinprocess and resume political dialogue. pic.twitter.com/8eadhUCSvH — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 19 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИДов и МО России и Турции обсудили в Москве пути урегулирования конфликта в Ливии. Для участия в переговорах в российскую столицу прибыли представители противоборствующих сторон. Делегация Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром в итоге покинула Москву, не подписав соглашение о перемирии.

В Берлине 19 января запланирована международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.