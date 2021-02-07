Боррель: ЕС может принять новые антироссийские санкции 22 февраля

https://static.news.ru/photo/f5bef0c2-697d-11eb-af47-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: МИД России/flickr.com

Брюссель может принять решение о расширении санкций против России в соответствии с новым санкционным режимом за нарушение прав человека. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

22 февраля состоится встреча глав МИД ЕС. На ней может быть поставлен вопрос о санкциях против России.

Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции, — цитирует его ТАСС.

Евросоюз в конце прошлого года пополнил свой арсенал новым режимом санкций. Он предполагает введение ограничений против физических лиц и организаций за нарушение прав человека.

Ранее Боррель сообщил, что пока предложений по санкциям против РФ от стран — членов Евросоюза не поступало.

Боррель высказывал мнение, что приговор оппозиционеру Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Политик считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дело «Ив Роше» необоснованным. Боррель заявил, что оппозиционера необходимо немедленно освободить.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ не планирует помогать команде Борреля организовывать визит в колонию, где отбывает наказание Навальный.