Болтон готов рассказать о ликвидации Сулеймани через 15-20 лет

https://static.news.ru/photo/c97735ae-b5bb-11ea-b161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Детали операции по ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани можно будет раскрыть через 15-20 лет, заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом он отметил, что целиком и полностью поддерживал решение о ликвидации Сулеймани, но пока не может рассказать о событиях, которые предшествовали операции. Так как эта информация относится к категории секретных, её разглашение на данный момент, по словам политика, невозможно.

Я многое знаю о том, что предшествовало устранению Сулеймани. Но я просто не стану говорить об этом. Может быть, через 15 или 20 лет я соберусь писать еще одну книгу и поделюсь в ней кое-чем на эту тему, — заявил Болтон в эфире Fox News.

По данным компании NBC, полученным от высокопоставленных сотрудников Белого дома, разговоры о возможной ликвидации командующего «Аль-Кудс» велись в администрации с июня 2019 года, когда в Иране был сбит американский военный беспилотник RQ-4. Якобы Болтон и госсекретарь Майк Помпео убеждали президента США Дональда Трампа в ответ на инцидент уничтожить Сулеймани, но глава государства был готов на такие меры «только в случае убийства Ираном американцев», передаёт ТАСС.

29 декабря 2019 года ВВС США нанесли ряд ударов по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. По заявлению американских властей, эта организация ответственна за обстрел иракской базы под Киркуком, где двумя днями ранее погиб американский сотрудник из числа гражданских лиц. Сулеймани был убит 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада. В ночь на 8 января Тегеран нанёс удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Как писал NEWS.ru ранее, на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми готовилось покушение. Злоумышленники хотели напасть на политика во время его визита в город Мосул. Премьер лично сообщил о готовящемся покушении. Данные об этом ему передали силовые структуры, которым удалось узнать об этом плане.