О готовящемся визите Болтона сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на американских официальных лиц. По мнению издания, переговоры, скорее всего, вызовут «гнев Кремля», потому что Москва рассматривает Белоруссию как «буфер между Россией и Европейским союзом».

Как подчёркивает журнал, Болтон — самое высокопоставленное лицо из США, которое посетит республику с начала века. Его визит приходится на турбулентное время в отношениях бывшей советской республики с Москвой. В ноябре этого года должна быть утверждена дорожная карта по углублению интеграции России и Белоруссии. Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии News.ru отметил, что американский советник по нацбезопасности в Минске будет искать гарантий, что по условиям этого договора Белоруссия не откажется от независимости.

Кроме того, в ноябре в Белоруссии пройдут парламентские выборы, в следующем году состоятся президентские. По мнению Владимира Фролова, в этих условиях для главы республики Александра Лукашенко важна свобода манёвра в отношениях с Западом.

Отношения США и Белоруссии были заморожены на фоне обвинений Лукашенко, прозванного «последним диктатором Европы», в нарушениях прав человека и махинациях на президентских выборах 2006 года. В 2008 году, после вступления в силу американских санкций, Минск отозвал своего посла из США, Вашингтон ответил зеркально. С тех пор послы в резиденции так и не вернулись, поэтому одной из возможных тем переговоров Болтона и Лукашенко называют повышение дипломатического представительства. В марте этого года белорусская сторона сняла ограничения на размер диппредставительства США, возможно, намекая на возвращение посла.