Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон собирается посетить Белоруссию на этой неделе, сообщают американские СМИ. Визит станет историческим: в современной истории республики это первый гость такого высокого уровня из Соединённых Штатов. Эксперты полагают, что Болтон едет в Минск, чтобы протолкнуть белорусам американскую нефть взамен российской и лично убедиться в том, что страна «не сдаст позиции» Москве.

О готовящемся визите Болтона сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на американских официальных лиц. По мнению издания, переговоры, скорее всего, вызовут «гнев Кремля», потому что Москва рассматривает Белоруссию как «буфер между Россией и Европейским союзом».

Как подчёркивает журнал, Болтон — самое высокопоставленное лицо из США, которое посетит республику с начала века. Его визит приходится на турбулентное время в отношениях бывшей советской республики с Москвой. В ноябре этого года должна быть утверждена дорожная карта по углублению интеграции России и Белоруссии. Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в комментарии News.ru отметил, что американский советник по нацбезопасности в Минске будет искать гарантий, что по условиям этого договора Белоруссия не откажется от независимости.

Американцы обеспокоены играми Москвы по «дальнейшей интеграции в союзное государство». Болтон едет, чтобы лично услышать от Лукашенко, не утратит ли Белоруссия свой суверенитет и останется ли независимой. Плюс сигнал нам, что если чего задумали, то легко не будет. О важности белорусского суверенитета американцы начали говорить больше года назад, и с тех пор прошли знаковые визиты в Белоруссию бывшего замгоссекретаря Уэсса Митчелла, его зама Джорджа Кента и делегаций Атлантического совета и Фонда Байдена. То есть они внимательно наблюдают. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Кроме того, в ноябре в Белоруссии пройдут парламентские выборы, в следующем году состоятся президентские. По мнению Владимира Фролова, в этих условиях для главы республики Александра Лукашенко важна свобода манёвра в отношениях с Западом.

Курс на нормализацию отношений с США и ЕС Минск и глава МИД Беларуси Владимир Макей ведут уже четыре года, испугавшись событий на Украине и российской реакции, — уточнил Владимир Фролов. — Визит Болтона — большой успех Макея и его команды. Нам, разумеется, это не может нравиться, но в этом и цель Болтона.

Отношения США и Белоруссии были заморожены на фоне обвинений Лукашенко, прозванного «последним диктатором Европы», в нарушениях прав человека и махинациях на президентских выборах 2006 года. В 2008 году, после вступления в силу американских санкций, Минск отозвал своего посла из США, Вашингтон ответил зеркально. С тех пор послы в резиденции так и не вернулись, поэтому одной из возможных тем переговоров Болтона и Лукашенко называют повышение дипломатического представительства. В марте этого года белорусская сторона сняла ограничения на размер диппредставительства США, возможно, намекая на возвращение посла.

Trump’s national security advisor, John Bolton, is due to visit #Belarus as soon as this week, tell "current and former U.S government officials" to Foreign Policy https://t.co/2p6UMCiTGQ — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 27, 2019

На переговорах может быть затронут и вопрос поставки американской нефти в Белоруссию. Эксперты отмечают, что для Минска покупка энергоносителей из США — шаг чисто политический, так как относительно невысокая цена топлива сводится на нет дороговизной транспортировки с другого конца света.

Но судя по всему, нефтяные намерения белорусского руководства серьёзны. По данным Voice of America, государственная «Белорусская нефтяная компания», связанная с нефтеперерабатывающим концерном «Белнефтехим», наняла лоббиста Дэвида Генкарелли для продвижения своих интересов в Вашингтоне. Минск якобы ищет способы покончить с зависимостью от российского чёрного золота, поэтому добивается снятия американских санкций для закупок сырой нефти из США.

Эксперт Владимир Фролов подчёркивает, что определённые положительные сигналы со стороны Вашингтона уже заметны: хотя американцы продлили санкции в отношении белорусского руководства, они сняли их с некоторых белорусских промышленных предприятий.

В рамках стратегии по сближению с Западом в 2015 году в бывшей советской республике были освобождены шестеро политзаключённых, в том числе экс-кандидат в президента Николай Статкевич. Этот шаг с энтузиазмом встретили официальные лица в США и Евросоюзе, в частности тогдашний генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, заявивший, что Лукашенко «идёт в правильном направлении». В 2017 году Беларусь упростила получение виз для множества государств, включая североамериканские и европейские страны. Несмотря на эти небольшие послабления, за годы под санкциями белорусский режим мало поменялся, отмечают эксперты журнала Foreign Policy. Это лишний раз показало бесперспективность санкционного давления на Минск, поэтому Вашингтон начал искать другие подходы к Лукашенко.