Фото: Kostas Kousounis via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Британские власти вернули на родину 95% клиентов туристической компании Thomas Cook, которая объявила о своём банкротстве.

По данным управления гражданской авиации (САА), операция по возвращению туристов может завершиться только 6 октября.

CAA хочет, чтобы все продолжили наслаждаться своими отпусками по мере того, как мы планируем вернуть людей домой в дни их возвращения с Thomas Cook или чуть позже, — говорится в заявлении управления.

Глава ведомства Ричард Мориарти также поблагодарил авиакомпании, которые подключились к помощи путешественникам.

Ранее News.ru писал, что наибольший ущерб от ликвидации британского туроператора понесёт Испания. Помимо этой страны, пострадает туристическая отрасль Кипра, Греции, Турции, Болгарии, Туниса, Египта и Мексики.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.

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