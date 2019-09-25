https://static.news.ru/photo/420e2b7e-df72-11e9-b854-fa163e074e61_660.jpgФото: Kostas Kousounis via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press
Британские власти вернули на родину 95% клиентов туристической компании Thomas Cook, которая объявила о своём банкротстве.
По данным управления гражданской авиации (САА), операция по возвращению туристов может завершиться только 6 октября.
CAA хочет, чтобы все продолжили наслаждаться своими отпусками по мере того, как мы планируем вернуть людей домой в дни их возвращения с Thomas Cook или чуть позже, — говорится в заявлении управления.
Глава ведомства Ричард Мориарти также поблагодарил авиакомпании, которые подключились к помощи путешественникам.
Ранее News.ru писал, что наибольший ущерб от ликвидации британского туроператора понесёт Испания. Помимо этой страны, пострадает туристическая отрасль Кипра, Греции, Турции, Болгарии, Туниса, Египта и Мексики.
Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.