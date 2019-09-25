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Британский премьер Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк и возвращается в Лондон после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента. Как удалось выяснить журналистам, он уже связался с королевой Елизаветой II, однако неизвестно, принёс ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержание бесед между премьер-министром и Её Величеством, — сообщил источник Sky News в британском правительстве. Ранее Верховный суд Великобритании признал незаконной...